Старт Гран-при Бельгии отложили из-за дождя

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Старт гонки Гран-при Бельгии на чемпионате мира по автоспорту в классе машин «Формула-1» был отложен на неопределенное время из-за сильного дождя.
Начало было намечено на 16:00 мск. Автомобили начали прогревочный круг позади машины безопасности, после чего организаторы приняли решение отложить старт в связи с сильными осадками и плохой видимостью.
Первое и второе места на стартовой решетке по итогам квалификации заняли британец Ландо Норрис (Великобритания) и Оскар Пиастри (Австралия) из «Макларена», с третьей позиции начинает гонку Шарль Леклер (Монако) из «Феррари».