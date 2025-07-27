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Старт Гран-при Бельгии отложили из-за дождя

Старт Гран-при Бельгии «Формулы-1» отложили из-за сильного дождя.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Старт гонки Гран-при Бельгии на чемпионате мира по автоспорту в классе машин «Формула-1» был отложен на неопределенное время из-за сильного дождя.

Начало было намечено на 16:00 мск. Автомобили начали прогревочный круг позади машины безопасности, после чего организаторы приняли решение отложить старт в связи с сильными осадками и плохой видимостью.

Первое и второе места на стартовой решетке по итогам квалификации заняли британец Ландо Норрис (Великобритания) и Оскар Пиастри (Австралия) из «Макларена», с третьей позиции начинает гонку Шарль Леклер (Монако) из «Феррари».