Судьбу гонки Ф-1 в Спа решил обгон на первом же боевом круге. Гран-при всё-таки не смыло

Ошибку с блокировкой допустил и Леклер, после чего жёстко отчитал по радио инженера — за то, что тот предоставляет то слишком мало, то слишком много информации. После помарки Шарля Ферстаппен резко оказался всего в одной с небольшим секунде — но никак не мог залезть в DRS и получить шанс на ту самую атаку. В итоге Леклер и «Феррари» сохранили подиум, однако пока даже новая задняя подвеска не даёт шансов побороться с «Маклареном».