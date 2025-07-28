Леклер лучше всех, а Ферстаппен и Норрис снова ошибаются. Оценки за Гран-при Бельгии Ф-1

В Спа Бортолето смотрелся намного увереннее Хюлькенберга и не только опередил немца в квалификации (в седьмой раз из 13), но и легко уехал от него в гонке. Правда, в квалификациях Габриэл в этот раз максимума не добился — в Q3 он лишился первой попытки за срезку, а во второй проехал медленнее, чем в Q2.