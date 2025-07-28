Упустил ли Норрис победу и надо ли критиковать Ф-1 за долгое ожидание старта? Разбор Спа

Спринт — это DRS-поезд. Уже какой год здесь так. Когда у кого-то очень низкий прижим и резина уходит быстрее, эффект от DRS на прямых снижается и становится недостаточным, чтобы обогнать. Отличный пример этому — борьба Антонелли/Окон. А если ещё и энергию использовать на выходе из последнего поворота и весь первый сектор — всё, тебя по сухой трассе не обгонят. Насчёт скучной основной гонки не согласен. Может, и немного экшена, но мне было интересно: разница по резине у лидеров держала в напряжении.