Инсайдер раскрыл реакцию Ферстаппена на увольнение Хорнера из «Ред Булл»

«Макс, казалось, довольно спокойно отнёсся ко всему этому. Я был весьма впечатлён тем, как он справился; он не стал подставлять Кристиана, хотя легко мог бы это сделать. Он не стал отмахиваться. Он просто сказал: “Я пилот, а они пришли ко мне”. Чалерм Ювидья, тайский мажоритарный акционер, о котором мы всегда говорим, пришёл к нему во вторник вечером.



Они поужинали вместе, и он сказал: “Послушай, вот какое решение мы принимаем”. “И, судя по всему, Макс ответил ему: “Ладно, это серьёзные перемены. Тебе придётся убедить меня, что это правильное решение, но, знаешь, это твоё решение, а не моё”.