«В тот день я вернулся домой в пять утра». Скандальная история первой победы лидера Ф-1

Я получил много сообщений — от друзей, семьи, тех, кто меня поддерживал. Наверное, одним из самых классных и неожиданных было сообщение от Себастьяна Феттеля — с ним мы до этого особенно не общались. Гонка закончилась где-то в час-два ночи по австралийскому времени, и смотрели её только настоящие фанаты. Большинство людей узнали о моей победе утром из новостей, это была вторая волна поздравлений. Было классно дважды это пережить. Я сделал себе реплику кубка и с гордостью поставил его на полку дома. Кроме того, я больше не использовал тот шлем — он стоит у меня дома именно в том виде, в котором закончил гонку".