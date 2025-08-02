Хэмилтон не сумел пробиться в третий сегмент квалификации Гран-при Венгрии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал 12-м по итогам квалификации Гран-при Венгрии. Хэмилтон в очередной раз не смог пробиться в десятку сильнейших по итогам квалификации. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Венгрии.
Партнёр Хэмилтона по команде, монегаск Шарль Леклер стал шестым по итогам второго сегмента квалификации.
Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 266 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис располагается на второй позиции (250 баллов). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (185 очков).