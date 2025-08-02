Пилот «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Монегаск Шарль Леклер из «Феррари» стал победителем квалификации к гонке 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Венгрии, который проходит на трассе «Хунгароринг».
Время лучшего круга — 1 минута 15,372 секунды. Вторым стал пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри (отставание — 0,026 секунды), третьим — его партнер по команде британец Ландо Норрис (+0,041).
В топ-10 по итогам квалификации также вошли: 4. Джордж Расселл («Мерседес»), 5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), 6. Лэнс Стролл («Астон Мартин»), 7. Габриэль Бортолето («Кик Заубер»), 8. Макс Ферстаппен («Ред Булл»), 9. Лиам Лоусон (Racing Bulls), 10. Исак Хаджар (Racing Bulls).
Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон, ныне представляющий «Феррари», выбыл во втором сегменте квалификации.
Основной заезд состоится в воскресенье.