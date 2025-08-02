Хэмилтон: я бесполезен, «Феррари» нужно сменить пилота

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон после квалификации к гонке Гран-при Венгрии назвал себя бесполезным и заявил, что команде необходимо сменить пилота.
По итогам квалификации Хэмилтон, выступающий за «Феррари» с 2025 года, выбыл во втором сегменте, показав 12-е время. Поул-позицию занял его напарник — монегаск Шарль Леклер. На предыдущем этапе чемпионата, Гран-при Бельгии, Хэмилтон выбыл из квалификации в первом сегменте.
«Дело во мне, каждый раз. Я бесполезен, абсолютно бесполезен. У команды нет проблем, вы видите вторую машину на поуле. Так что нам, очевидно, необходимо сменить пилота», — заявил Хэмилтон в эфире Sky Sports.
Основной заезд на трассе «Хунгароринг» состоится в воскресенье.