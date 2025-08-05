Ральф Шумахер верит, что Хэмилтон может завершить карьеру в этом году

«Льюис, откровенно говоря, не справляется с болидом и не знает, что делать, чтобы справиться с ним. Очевидно, Хэмилтон не может полностью изменить свой стиль пилотирования. Да, есть тенденция в снижении скорости с возрастом, которая проявляется очень быстро. Я лично испытывал то же самое, когда в DTM сказал: “В моих выступлениях больше нет смысла”. Поэтому ушёл на год раньше положенного срока.