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«Этот парень — на вес золота!» Экклстоун высоко оценил новичка Ф-1 после ГП Венгрии

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун лестно высказался в адрес 20-летнего новичка «Кик-Заубера» бразильца Габриэла Бортолето после его успешного выступления в гонке Гран-при Венгрии, по итогам которой тот пришёл к финишу шестым.

Источник: Чемпионат.com

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун лестно высказался в адрес 20-летнего новичка «Кик-Заубера» бразильца Габриэла Бортолето после его успешного выступления в гонке Гран-при Венгрии, по итогам которой тот пришёл к финишу шестым.

«Я рад, что мы смогли помочь семье Бортолето с присоединением к Формуле-1! Этот парень на вес золота!» — приводит слова Экклстоуна издание Blick.

Напомним, к настоящему моменту бразильский пилот занимает 17-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 14 очков. Он присоединился к швейцарскому гоночному коллективу в текущем сезоне, который стал для него дебютным в «Королевских гонках».