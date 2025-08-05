«Этот парень — на вес золота!» Экклстоун высоко оценил новичка Ф-1 после ГП Венгрии

Напомним, к настоящему моменту бразильский пилот занимает 17-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 14 очков. Он присоединился к швейцарскому гоночному коллективу в текущем сезоне, который стал для него дебютным в «Королевских гонках».