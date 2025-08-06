В Ф-1 середина сезона. Как себя проявила каждая из команд и её гонщики? Экспресс-разбор

Так вот, по скорости у команды Аяо Комацу в целом всё не так плохо. Однако в этом году многовато проблем с надёжностью, плюс «Хаас» нередко допускает операционные ошибки по ходу уикенда — например, Окону в Спа на пит-стопе поставили уже использованный комплект «медиума» вместо свежего. Вот таких историй что-то стало многовато — довольно странно при Комацу во главе команды, ведь он как раз должен был наладить рабочие процессы. В том числе такие нюансы мешают «Хаасу» подняться выше девятой позиции, но ситуация небезнадёжна: до шестой строчки всего 17 очков. Если Берман наконец избавится от прозвища Мистер 11-е место, всё возможно.