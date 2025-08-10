Ричмонд
Монтойя: сезон-2025, возможно, единственный шанс Пиастри и Норриса взять титул

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о борьбе пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса за титул.

Источник: Чемпионат.com

«Если вы посмотрите на прогноз “Пирелли”, то у каждого пилота должно было быть по два пит-стопа. Цель “Макларена” была очень простой: Оскар сражался с Шарлем и оказывал давление на него, чтобы пройти его. С другой стороны, Ландо использует другую стратегию и “Феррари” приходится решать, от кого защищаться. Они не смогли прикрыться от обоих, и в итоге Оскар тоже прошёл Леклера.

Но я не верю в работу команды на Норриса. Зак [Браун] знает, что у него хорошие отношения с обоими пилотами, они очень нейтральны. Но в следующем году будет новый регламент — всё может измениться. Это может стать единственной возможностью в их карьере стать чемпионами мира. Посмотрите на Оскара. Комментарии Оскара выходят из-под контроля. Один пытается больше следовать линии команды, другой пытается выйти за рамки", — сказал Монтойя на YouTube-канале W Radio Colombia.