Лоусон: экспериментировали в Китае, но это привело к исключению из «Ред Булл»

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», объяснил свой последний уикенда на Гран-при Китая за австрийский коллектив «Ред Булл».

Источник: Чемпионат.com

«В Китае мы немного поработали с настройками, чтобы попробовать что-то новое. У меня было понимание, что это должно помочь мне подготовиться к будущим этапам и лучше понять машину. Так что я был рад выступать с такой конфигурацией в Шанхае. Но получилось так, что эти результаты были использованы для того, чтобы, по сути, исключить меня из команды», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

Лоусон провёл за рулём RB21 два Гран-при, после чего был возвращён в «Рейсинг Буллз», в то время как Юки Цунода переведён в «Ред Булл».