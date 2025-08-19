В честь Пиастри назовут трибуну на Гран-при Австралии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Трибуна имени австралийского гонщика команды «Макларен» Оскара Пиастри появится на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне, где проходит этап «Формулы-1», сообщил пилот на своей странице в соцсети X.
По информации пресс-службы Гран-при, трибуна Пиастри будет расположена напротив пит‑лейна — рядом с трибуной имени пятикратного чемпиона «Формулы-1» Хуана Мануэля Фанхио. Пиастри станет шестым австралийским пилотом в истории, удостоенным такой чести. Ранее свои трибуны на этой трассе получили трехкратный чемпион мира Джек Брэбем, обладатель Кубка конструкторов Алан Джонс, а также Марк Уэббер, Даниэль Риккьярдо и Артур Уэйт.
«Я очень рад новости о том, что у меня будет собственная трибуна на следующем Гран-при Австралии. Это кажется нереальным, я никогда не думал, что такое произойдет, но поддержка просто потрясающая. С нетерпением жду марта, чтобы увидеть все вживую», — заявил Пиастри в видеообращении.
Пиастри 24 года. Австралиец дебютировал в «королевских гонках» в 2023 году в составе команды «Макларен», за которую выступает до сих пор. Он дважды (2021, 2023) признавался лучшим гонщиком-новичком по версии Международной автомобильной федерации (FIA). На данный момент в его активе восемь побед и 22 подиума в «Формуле-1». После 17 этапов чемпионата «Формулы-1» 2025 года Пиастри возглавляет личный зачет с 284 очками.