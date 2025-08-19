«На пять секунд быстрее!» Култхард рассказал о Ферстаппене на выставочных заездах

Я проехал один быстрый круг по трассе, на которой выигрывал Гран-при в 1998 или 1999 году. А затем Макс Ферстаппен запрыгнул в машину и проехал один круг по инерции, и я оказался на пять секунд медленнее! Но на самом деле я оказался вполне доволен этим, потому что не был в Имоле более десяти лет. И в то время я уже не пилотировал на машинах Гран-при. Я проводил демонстрации и крутил «пончики», но уже более десяти лет не выезжал на гоночную трассу. Так что это просто даёт представление о том, что значит быть в форме, — сказал Култхард на YouTube-канале Indo Sport.