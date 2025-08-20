«Мерседес» — худшая из топ-команд Формулы-1. Есть ли вообще шанс вернуть титул?

Кроме того, в регламенте постройки шасси перемены ещё более обширные — у новых болидов будут по большей части плоское днище и активная аэродинамика нового формата. Создание шасси с чистого листа — это шанс, но перед сезоном-2024 в «Мерседесе» так уже делали — и не преуспели. Тогда, правда, у немцев не было Симоне Ресты, который присоединился к команде Джеймса Эллисона лишь в марте того года. Как бы там ни было, предсказать расстановку сил в следующем году в данный момент не может никто.