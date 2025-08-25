Ричмонд
Култхард назвал пилота Ф-2, который заслуживает места в Ф-1. Это не Линдблад

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Дэвид Култхард выразил уверенность в том, что 19-летний ирландский пилот, представляющий команду Rodin Motorsport в Формуле-2, Алекс Данн уже заслуживает места в Ф-1.

Источник: Чемпионат.com

«Я знаю, что Данн настоящий профессионал, а его выступления производят огромное впечатление. Алекс привлёк внимание не только “Макларен”, в чью программу развития входит, но и других команд.

У него есть серьёзный потенциал. Это захватывающе. Он заслуживает места в Ф-1. В Формуле-1 очень часто выпадает шанс произвести впечатление. И ему удалось добиться этого", — приводит слова Култхарда портал Crash.net.