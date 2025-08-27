Ричмонд
Сделка «Макларена» с Mastercard станет самой дорогой в истории Ф-1 — The Athletic

Транснациональная финансовая корпорация Mastercard станет титульным спонсором команды Формулы-1 «Макларен» с 2026 года. Об этом сообщает издание The Athletic.

Источник: Getty Images

Таким образом, со следующего сезона команда будет носить название «McLaren Mastercard Formula 1 Team».

Как сообщается, сумма сделки оценивается в $ 100 млн за сезон, а соглашение будет рассчитано до середины 2030-х годов. При этом сделка станет крупнейшей в Формуле-1 в вопросах титульного спонсорства, а также самой крупной в истории команды.

Примечательно, что «Макларен» выступал без титульного спонсора с 2013 года, когда у команды завершилась сделка с мобильным оператором Vodafone. С тех пор команда выступала без титульного спонсора.

Что касается Mastercard, то с прошлого сезона компания является партнёром команды, однако не является титульным спонсором.