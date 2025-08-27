Сделка «Макларена» с Mastercard станет самой дорогой в истории Ф-1 — The Athletic

Как сообщается, сумма сделки оценивается в $ 100 млн за сезон, а соглашение будет рассчитано до середины 2030-х годов. При этом сделка станет крупнейшей в Формуле-1 в вопросах титульного спонсорства, а также самой крупной в истории команды.