Россия пытается отсудить у Формулы-1 почти $ 70 млн. Что за деньги и почему только сейчас?

Лужкова подобная бизнес-схема поразила, однако на самом деле всё вполне объяснимо. Главные доходы от Гран-при — косвенные: траты туристов, развитие инфраструктуры, улучшение имиджа города и страны, вовлечение детей в спорт… И вот за всё это надо платить Ф-1, у которой нет отбоя от желающих провести этап. Команды при этом ну очень не хотят проводить больше 24 Гран-при за сезон, так что если какая-то страна хочет принять этап, то в борьбе за слот нужно перебить конкурента рублём. Вернее, долларом.