Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

Пиастри возглавляет зачет пилотов с 309 очками. В тройку лидеров также входят Норрис (275) и Ферстаппен (205). «Макларен» лидирует в Кубке конструкторов (584), следом идут «Феррари» (260) и «Мерседес» (248). Оба пилота «Феррари» не смогли завершить гонку.