Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

Второе место занял Макс Ферстаппен, третье — Исак Хаджар.

Источник: Reuters

ГААГА, 31 августа. /ТАСС/. Австралийский пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при Нидерландов. Соревнования проходили на автодроме в Зандворте.

Второе место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». Тройку лидеров замкнул француз Исак Хаджар из «Рейсинг Буллс», который впервые поднялся на подиум в дебютном сезоне в «Формуле-1».

Британец Ландо Норрис, занимающий второе место в общем зачете пилотов, не сумел завершить гонку из-за проблем с силовой установкой. Гонщик сошел с дистанции на 65-м круге, располагаясь позади Пиастри.

Пиастри возглавляет зачет пилотов с 309 очками. В тройку лидеров также входят Норрис (275) и Ферстаппен (205). «Макларен» лидирует в Кубке конструкторов (584), следом идут «Феррари» (260) и «Мерседес» (248). Оба пилота «Феррари» не смогли завершить гонку.

Следующий этап пройдет с 5 по 7 сентября в итальянской Монце.