В Италии стартует 16-й этап сезона «Формулы-1»

После Гран-при Нидерландов ситуация в борьбе за титул кардинально поменялась. Британец Ландо Норрис из-за поломки силовой установки не смог завершить гонку, тогда как его напарник по «Макларену» австралиец Оскар Пиастри одержал победу, выиграв первый «Большой шлем» (поул, победа, лидирование от старта до финиша, быстрейший круг в гонке) в карьере. Теперь партнеров по команде в чемпионате разделяют 34 очка. И без каких-либо проблем у Пиастри Норрису будет крайне тяжело отыграть это отставание за оставшиеся девять этапов.