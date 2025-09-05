Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство ЮАР поддержало заявку на проведение в стране Гран-при «Формулы-1»

Этап «Формулы-1» в ЮАР проводился с 1967 по 1993 год.

Источник: Zuma\TASS

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Южно-Африканской Республики одобрило заявку министерства спорта, искусства и культуры на проведение на территории страны Гран-при «Формулы-1». Об этом сообщила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

«ЮАР будет добиваться права на проведение Гран-при “Формулы-1 на трассе “Кьялами” в 2027 году, — сказала она на брифинге по итогам заседания кабинета министров. — Заявка полностью финансово поддержана южноафриканским частным сектором и в случае успеха будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому развитию. Сам факт предоставления ЮАР возможности подать заявку на проведение престижного Гран-при “Формулы-1” подтверждает статус страны как важного игрока на мировом рынке и отражает тот факт, что нам доверяют”.

Нтшавени отметила, что заявка ЮАР содержит гарантии на проведение Гран-при в течение трех лет начиная с 2027 года.

В минувшем июне Международная автомобильная федерация утвердила план модернизации трассы «Кьялами» до уровня Grade 1, что позволит проводить на ней Гран-при ЮАР. Ожидается, что работы завершатся в будущем году.

Трасса «Кьялами», расположенная на севере Йоханнесбурга, принимала Гран-при «Формулы-1» с 1967 по 1993 год.