Правительство ЮАР поддержало заявку на проведение в стране Гран-при «Формулы-1»

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Южно-Африканской Республики одобрило заявку министерства спорта, искусства и культуры на проведение на территории страны Гран-при «Формулы-1». Об этом сообщила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени.
«ЮАР будет добиваться права на проведение Гран-при “Формулы-1 на трассе “Кьялами” в 2027 году, — сказала она на брифинге по итогам заседания кабинета министров. — Заявка полностью финансово поддержана южноафриканским частным сектором и в случае успеха будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому развитию. Сам факт предоставления ЮАР возможности подать заявку на проведение престижного Гран-при “Формулы-1” подтверждает статус страны как важного игрока на мировом рынке и отражает тот факт, что нам доверяют”.
Нтшавени отметила, что заявка ЮАР содержит гарантии на проведение Гран-при в течение трех лет начиная с 2027 года.
В минувшем июне Международная автомобильная федерация утвердила план модернизации трассы «Кьялами» до уровня Grade 1, что позволит проводить на ней Гран-при ЮАР. Ожидается, что работы завершатся в будущем году.
Трасса «Кьялами», расположенная на севере Йоханнесбурга, принимала Гран-при «Формулы-1» с 1967 по 1993 год.