Правительство ЮАР поддержало заявку на проведение в стране Гран-при «Формулы-1»

«ЮАР будет добиваться права на проведение Гран-при “Формулы-1 на трассе “Кьялами” в 2027 году, — сказала она на брифинге по итогам заседания кабинета министров. — Заявка полностью финансово поддержана южноафриканским частным сектором и в случае успеха будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому развитию. Сам факт предоставления ЮАР возможности подать заявку на проведение престижного Гран-при “Формулы-1” подтверждает статус страны как важного игрока на мировом рынке и отражает тот факт, что нам доверяют”.