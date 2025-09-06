Норрис спасся, но поул у него отобрал Ферстаппен! Плотнейшая квалификация Ф-1 в Монце

Главной интригой второй части квалификации стала отчаянная борьба Ландо Норриса за попадание в топ-10. На первой попытке Ландо срезал стартовую шикану, на второй показал лишь седьмое время — сразу было понятно, что этого может не хватить. Пришлось выезжать в третий раз, и когда Ландо уходил на быстрый круг, то находился в протоколе только 11-м. Более того, после двух секторов Норрис еле-еле опережал график попадания в топ-10, но всё же пилот «Макларена» в решающий момент не дрогнул и избежал провала.