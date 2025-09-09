«Астон Мартин» до сих пор не разобрался в причине схода Алонсо в Монце

«Мы ничего не видели. Было бы легко сказать, что он выехал слишком широко или что-то в этом духе, но мы не видели ничего необычного — вот почему важно провести тщательный анализ. Легко обвинить во всём пилота. Легко обвинить во всём какой-нибудь инцидент. Но нужно придерживаться фактов. Что мы могли сделать — это просто предупредить Лэнса Стролла быть осторожным в этом месте, и это всё, что можно сделать, чтобы второй болид проехал чуть аккуратнее, даже если это не связано напрямую с проблемой», — приводит слова Крака RacingNews365.