Хэмилтон планирует купить команду в MotoGP при поддержке владельцев «Кадиллака» — источник

Семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассматривает возможность приобретения команды в чемпионате MotoGP. Решение связано с ожидаемым ростом серии после покупки чемпионата компанией Liberty Media. По данным Autosport, Хэмилтон изучает четыре частные команды, которые могут быть выставлены на продажу.