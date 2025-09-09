Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Босс «Кадиллака»: Херта будет нашим пилотом только благодаря выступлениям на трассе

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон заявил, что американский гонщик Колтон Херта не получит гарантированного места в команде в Формуле-1.

Источник: Чемпионат.com

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон заявил, что американский гонщик Колтон Херта не получит гарантированного места в команде в Формуле-1. Его продвижение будет зависеть исключительно от результатов на трассе.

«Да, они полностью понимают ситуацию. Ничего не предопределено заранее. Все решения будут приниматься на основе заслуг и результатов. В Ф-1 каждый год есть гонщики, которые хотят занять место у остальных 20 пилотов. Колтон — американец, что полезно для команды и фанатов, но оцениваться он будет только по тому, как выступает на трассе», — приводит слова Лоудона Racer.

Ранее исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс объяснил, зачем Херта идёт в Формулу-2.