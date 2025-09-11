Ричмонд
Берман: уверен, Херта быстро освоится в Европе

Источник: Чемпионат.com

Пилот «Хааса» Оливер Берман высказался о предстоящем переходе американца Колтона Херты из IndyCar в Формулу-2.

"Я не знаю специфики работы с болидами IndyCar, но если посмотреть на квалификации и гонки в этой серии, то есть ощущение, что пилоты атакуют на пределе. Я надеюсь, ему понравятся европейские гонки, потому что тут всё немного иначе. Более того, когда ты растёшь здесь, то быстро привыкаешь к тому, что здесь нужно проезжать один быстрый круг, а потом сбавлять темп, чтобы остудить шины. Здесь это работает именно так.

Так что будет интересно. У меня этот переход случился, когда я перешёл в Формулу-3 из Формулы-4. В Формуле-4 можно спокойно атаковать на протяжении четырёх-пяти кругов подряд, а в Формуле-3 нужно переходить на тактику с одним лучшим кругом. И из-за этого сложнее выжать максимум из машины, потому что ты теряешь ритм. Но Херта, очевидно, хороший пилот, так что, уверен, он быстро освоится", — приводит слова Бермана The Race.