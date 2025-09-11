Ричмонд
Ральф Шумахер: союз Ферстаппена и «Феррари» действительно может отлично сработать

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер считает, что в ближайшем будущем Макс Ферстаппен может перейти в «Феррари».

Источник: Чемпионат.com

«Было такое ощущение, что вообще все болельщики скандировали имя Макса Ферстаппена. Мне кажется, итальянские болельщики вполне могут представить, что быстрейший на данный момент гонщик Формулы-1 скоро окажется за рулём болида “Феррари”.

Я должен признаться честно, не знаю, как вы, но, когда я смотрю на Фредерика Вассёра, на то, что представляет собой «Феррари», а также на текущую ситуацию Макса, ведь у него теперь двое детей, мне кажется, что союз Ферстаппена и «Феррари» действительно может отлично сработать", — приводит слова Шумахера GPBlog.