Пиастри рассказал о реакции «Макларена» на борьбу за титул с Норрисом

«Мы немного обсуждали это, но это не самая важная тема. Просто пытаемся понять, чего бы нам хотелось. Для одного из нас это будет потрясающее время, для другого — боль. Команда и Зак Браун очень чутко относятся к этому, что приятно. Так что мы немного поговорили, но не думаю, что тут нужно ещё что-то обсуждать», — приводит слова Пиастри RacingNews365.