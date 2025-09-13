Ферстаппен — девятый в своей категории на на «Нордшляйфе» на менее мощной машине

Позже нидерландский журналист Эрик ван Харен сообщил о том, что Максу необходимо преодолеть 14 кругов на двух разных машинах, а со вторым автомобилем команды «Лайонспид» возникли технические проблемы. В случае если машина будет восстановлена, четырёхкратному чемпиону Ф-1 будет достаточно преодолеть 100 м. и уже в основной воскресной гонке он сможет выступить в классе GT3.