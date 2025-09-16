Шесть спринтерских гонок включили в календарь «Ф-1» 2026 года

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Шесть спринтерских гонок пройдут в чемпионате «Формулы-1» в сезоне 2026 года, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Субботний спринт станет частью гоночного уик-энда на этапах в Китае (13−15 марта), США (Майами,
В Шанхае и Майами спринтерская гонка пройдет третий год подряд, британская трасса «Сильверстоун» принимала ее в 2021 году, в то время как в Монреале, Зандворте и Сингапуре спринт состоится впервые в истории.
Сезон «Формулы-1» 2026 года стартует с Гран-при Австралии (6−8 марта) и завершится Гран-при Абу-Даби (4−6 декабря).