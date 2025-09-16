Босс «Кадиллака» предупредил о рисках Херты на пути в Формулу-1

«Колтон показал хорошие результаты за рулём машин, близких к уровню Формулы-1. Он провёл больше тестов и времени в симуляторе, чем думают многие, и каждый раз справлялся на высоком уровне. Но впереди у него непростой путь: места в Формуле-1 ему никто не гарантирует. Это серьёзный риск, и поэтому для него важно изучить европейские трассы и работу с шинами, чтобы доказать свою готовность», — приводит слова Таурисса RacingNews365.