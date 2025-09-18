Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилот «Мерседеса» Расселл заразился вирусом перед Гран-при в Баку

Расселл и несколько человек заразились вирусом на Гран-при «Ф-1» в Баку.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и еще несколько сотрудников паддока заразились вирусом перед 17-м этапом чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана, сообщает SoyMotor.

По информации источника, эпицентром вируса мог стать отель в Баку, где размещается большая часть персонала. В настоящий момент мероприятия продолжаются в запланированном режиме без принятия профилактических мер. Представители «Мерседеса» подтвердили, что Расселл в четверг не будет общаться с прессой по причине плохого самочувствия.

В пятницу на Гран-при Азербайджана пройдут две сессии свободных заездов. В субботу состоится третья практика и квалификация к основной гонке, которая пройдет 21 сентября.