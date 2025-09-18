Пилот «Мерседеса» Расселл заразился вирусом перед Гран-при в Баку

По информации источника, эпицентром вируса мог стать отель в Баку, где размещается большая часть персонала. В настоящий момент мероприятия продолжаются в запланированном режиме без принятия профилактических мер. Представители «Мерседеса» подтвердили, что Расселл в четверг не будет общаться с прессой по причине плохого самочувствия.