Пилот «Мерседеса» Расселл заразился вирусом перед Гран-при в Баку

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и еще несколько сотрудников паддока заразились вирусом перед 17-м этапом чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана, сообщает SoyMotor.
По информации источника, эпицентром вируса мог стать отель в Баку, где размещается большая часть персонала. В настоящий момент мероприятия продолжаются в запланированном режиме без принятия профилактических мер. Представители «Мерседеса» подтвердили, что Расселл в четверг не будет общаться с прессой по причине плохого самочувствия.
В пятницу на Гран-при Азербайджана пройдут две сессии свободных заездов. В субботу состоится третья практика и квалификация к основной гонке, которая пройдет 21 сентября.