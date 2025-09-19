Хэмилтон рассказал об ожиданиях от Гран-при Азербайджана

В эти выходные я буду пилотировать машину, которая сильно отличается от той, на которой я когда-либо ездил раньше, поэтому мне не терпится узнать, каковы будут ощущения и чего я смогу от неё добиться. Эта машина сильно отличается от тех, которые я пилотировал в Баку ранее. Думаю, у этой машины гораздо лучше механическое сцепление. И поведение машины намного мягче, чем то, что я испытывал ранее", — приводит слова ЛЬюиса Хэмилтона Crash.