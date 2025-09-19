Марко: у Ферстаппена и Хаджара есть контракты на 2026 год

С момента повышения у Лорана Мекиса было много дел, так что у него пока просто не было времени детально проработать все вопросы с Юки Цунодой. Но мы все ещё продолжаем возлагать надежду на Юки. Его цель — как можно чаще набирать очки в оставшихся гонках сезона. А там посмотрим, какими окажутся наши планы на следующий сезон", — приводит слова Марко RacingNews365.