Бриаторе: никогда не разговаривал с Боттасом по поводу контракта на сезон-2026

Что до Переса, то Серхио действительно мне звонил. Он спрашивал о планах команды. Но он мне сразу же сказал, что он близок к подписанию контракта с «Кадиллаком». Я же на момент разговора не мог предложить ему ничего конкретного", — приводит слова Бриаторе Crash.