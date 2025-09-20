Ричмонд
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран-при Азербайджана «Ф-1».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации 17-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана, проходящего на городской трассе в Баку.

Лучший круг действующего чемпиона составил 1 минуту 41,117 секунды. Второй результат показал испанец Карлос Сайнс (отставание — 0,478 секунды) из «Уильямса», третий — новозеландец Лиам Лоусон (+0,590) из Racing Bulls.

В первую десятку по итогам квалификации также вошли: 4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), 5. Джордж Расселл («Мерседес»), 6. Юки Цунода («Ред Булл»), 7. Ландо Норрис («Макларен»), 8. Исак Хаджар (Racing Bulls), 9. Оскар Пиастри («Макларен»), 10. Шарль Леклер («Феррари»).

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из «Феррари» выбыл во втором сегменте квалификации. Его напарник по команде Шарль Леклер, а также лидирующий в личном зачете Оскар Пиастри разбили болиды в последнем сегменте. Квалификация неоднократно прерывалась красными флагами.

Гонка Гран-при Азербайджана пройдет в воскресенье.