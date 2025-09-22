Победная поступь Ферстаппена. Догонит ли Макс лидеров чемпионата после успеха в Баку

В субботу был побит рекорд по красным флагам — всего сессии квалификации останавливали шесть (!) раз, тем не менее это не привело к сильным изменениям в протоколе. Хэмилтон, как это часто бывает в последних гонках, не вышел из второго сегмента, в то время как Цунода, напротив, удивил и добрался до третьего.