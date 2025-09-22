Победная поступь Ферстаппена. Догонит ли Макс лидеров чемпионата после успеха в Баку

«Формула-1». 17-й этап. «Гран-при Азербайджана»
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:33.26,408.
2. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — отставание 14,609.
3. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 19,199.
4. Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 21,760.
5. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 33,290.
6. Юки Цунода (Япония, Red Bull) — 33,808.
7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 34,227.
8. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 36,310.
9. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 36,774.
10. Исак Хаджар (Франция, Racing Bulls) — 38,982.
11. Габриэль Бортолето (Бразилия, Sauber) — 1.07,606.
12. Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 1.08,262.
13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.12,870.
14. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 1.17,580.
15. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1.18,707.
16. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 1.20,237.
17. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.36,392.
18. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 круг.
19. Франко Колапинто (Аргентина, Alpine) — 1 круг.
Не финишировал: Оскар Пиастри (Австралия, McLaren).
Во время гонки в Баку могло произойти что угодно. И пусть мы в итоге не увидели множества выездов машины безопасности или разницу стратегий — «Гран-при Азербайджана» получился достаточно увлекательным. Однако все неожиданности были сконцентрированы в самом его начале.
Анализ квалификации
В субботу был побит рекорд по красным флагам — всего сессии квалификации останавливали шесть (!) раз, тем не менее это не привело к сильным изменениям в протоколе. Хэмилтон, как это часто бывает в последних гонках, не вышел из второго сегмента, в то время как Цунода, напротив, удивил и добрался до третьего.
В последней части квалификации начался хаос. Сначала в 15-м повороте вылетел признанный мастер и герой этой трассы Шарль Леклер. После в третьем повороте вылетает победитель прошлогодней гонки Оскар Пиастри. Все это происходит за пять минут до конца квалификации. На первых трех строчках — Карлос Сайнс за рулем «Уильямса», Исак Хаджар и Лиам Лоусон за рулем «Рейсинг Буллз».
Ясно, что время еще останется — но лишь на один решающий круг. На трассу приходит легкий, едва заметный дождь. Ошибаются Хаджар, Норрис, Цунода и Расселл. В итоге первые два ряда образуют Ферстаппен, который почти всегда выстреливает в сложных условиях, Сайнс, верно выбравший «медиум» для своей последней попытки, а также Лоусон и Антонелли.
Темп лидеров
У «Макларена» в этот уик-энд были проблемы и с точки зрения машины, и с точки зрения гонщиков. С MCL39 трудно найти скорость на трассах с множеством одинаковых по характеристикам поворотов; также свою роль сыграла необходимость атаковать поребрики, с чем у машины тоже не сильно ладится.
MCL39 лучше всего показывает себя на трассах, требующих универсальности. Городской автодром Баку — одна из таких, но в ней компромисс между низкой и высокой прижимной силой сдвинут в сторону максимальной скорости, что также сыграло против команды из Уокинга.
На старте гонки Пиастри ошибся в шикане пятого-шестого поворотов, что привело к вылету и сходу с дистанции. Он сошел впервые с «Гран-при США-2023» (!) и за это время успешно финишировал в 44 гонках, что является крайне впечатляющей и редкой статистикой.
У Ландо Норриса был темп для борьбы за подиум, однако он не смог раскрыть его в силу трафика и отсутствия максимальной скорости, которая мешала через этот трафик прорваться. При этом Ландо и команда приняли решение стартовать на «медиуме», что, во-многом, испортило прорыв Норриса.
Темп «Феррари» слишком сильно зависел от погоды — во время квалификации похолодало, из-за чего ощущения от трассы слишком сильно изменились и не позволили Леклеру побороться за первые места на стартовой решетке. То же самое сыграло свою роль в гонке — у алых машин просто не было темпа для возвращения в борьбу с лидерами.
Наконец, впервые за долгое время оба пилота «Ред Булл» провели хорошую гонку и закончили ее в очках. Перед началом уик-энда Хельмут Марко, исполнительный консультант команды, сказал, что Баку покажет, был их темп в Монце совпадением или обновления машины принесли свои плоды.
Принесли, и еще какие — Юки Цунода не только вышел в третий сегмент, но и занял высокое (по своим меркам) шестое место. Да, он уступил напарнику секунду — но с поправкой на сложнейшие условия на городской трассе это более чем приемлемо. Вопрос в том, удастся ли Юки продолжить тенденцию.
«Мерседес», как мы уже не раз видели, нашел темп в прохладную погоду. Интересно то, что Антонелли в квалификации оказался выше напарника. Но это объясняется тем, что еще до начала уик-энда Джордж тяжело заболел, и на протяжении каждой сессии при трансляции его радио возникало лишь желание отправить его домой лечиться.
Тем не менее в воскресенье Расселл отлично прорвался — с пятого места на второе — и, кажется, если бы стартовал выше — мог бы навязать борьбу Ферстаппену.
Герои средней группы
Без сомнений, главное действующее лицо гонки — Сайнс, который принес «Уильямс» первый подиум с «Гран-при Бельгии» 2021 года. Его достижение замечательно и с лихвой окупает все те неудачи, через которые ему пришлось пройти в этом сезоне.
Трасса подошла «Уильямсу» в силу отсутствия затяжных поворотов и большого количества прямых. С первым у FW47 проблемы весь сезон, второе же является сильной стороной машин команды из Гроу на протяжении многих лет.
Стоит отметить и Албона. Несмотря на десятисекундный штраф за излишне оптимистичную попытку обгона на Франко Колапинто, он продолжал прорываться. Он финишировал одиннадцатым, но из-за штрафа классифицирован лишь тринадцатым.
Лиам Лоусон провел пока что лучшую гонку этого сезона — и я бы даже сказал, что провел гонку лучше Карлоса. Сайнс крайне недолго находился в прямой борьбе с другими пилотами и большую часть заезда ни с кем не боролся. Во многом его подиум стал возможен именно из-за того, что Лиам сдерживал более быстрые машины на протяжении первого отрезка.
На протяжении всей второй части дистанции Лоусон держал за собой Леклера, а в конце гонки менее чем в секунде от него ехали Цунода, Норрис и Хэмилтон. Несмотря на то что болиды «Ред Булл», «Макларен» и «Феррари» быстрее по умолчанию — Лиам смог защитить позицию и финишировать пятым.
Итоги. Положение в чемпионате
Если Кубок конструкторов уже сейчас можно отдавать «Макларен», то с остальными местами все сложнее. Неудачные Нидерланды и Азербайджан обострили ситуацию в борьбе за второе место — «Мерседес» опередил «Феррари». При этом к обеим командам подбирается «Ред Булл» — победной поступью шагает Макс Ферстаппен. Благодаря высокому финишу Лиама Лоусона «Рейсинг Буллз» опередили «Астон Мартин», а «Уильямс» еще сильнее укрепились на пятой строчке.
Личный зачет же выглядит многообещающе: фанаты уже проводят расчеты касательно того, где нужно финишировать Пиастри и Норрису, чтобы Макс, побеждая в каждой гонке, взял титул. Андреа Стелла, руководитель «Макларен», сказал, что Макс — реальный претендент на чемпионство. Только вот отрыв в почти 70 очков заставляет думать, что титул Ферстаппена — это скорее абстракция, которой вряд ли суждено стать реальностью.
Норрис же, несмотря на сход напарника, приблизился к нему лишь на шесть очков, хотя мог вынести из ошибки Пиастри намного больше.
Личный зачет: 1. Оскар Пиастри — 324. 2. Ландо Норрис — 299. 3. Макс Ферстаппен — 255. 4. Джордж Расселл — 212. 5. Шарль Леклер — 165. 6. Льюис Хэмилтон — 121. 7. Андреа Кими Антонелли — 78. 8. Александр Албон — 70. 9. Исак Хаджар — 39. 10. Нико Хюлькенберг — 37. 11. Ленс Стролл — 32. 12. Карлос Сайнс — 31. 13. Фернандо Алонсо — 30. 14. Лиам Лоусон — 30. 15. Эстебан Окон — 28. 16. Пьер Гасли — 20. 17. Юки Цунода — 20. 18. Габриэль Бортолето — 18. 19. Оливер Берман — 16. 20. Франко Колапинто — 0. 21. Джек Дуэн — 0.
Кубок конструкторов: 1. McLaren — 623. 2. Mercedes — 290. 3. Ferrari — 286. 4. Red Bull — 272. 5. Williams — 101. 6. Racing Bulls — 72. 7. Aston Martin — 62. 8. Sauber — 55. 9. Haas — 44. 10. Alpine — 20.