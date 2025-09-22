Сайнс хорош, но два гонщика всё равно были лучше. Оценки за Гран-при Азербайджана

Уикенд в Баку стал для Цуноды лучшим в составе «Ред Булл» — прежде Юки ни разу не попадал на этой машине в топ-6 ни в квалификации, ни в гонке. В начале заезда Цунода даже какое-то время боролся с Расселлом и занимал пятое место, но в итоге остался шестым, решив, что атаковать в концовке Лоусона будет неразумно.