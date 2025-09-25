Ричмонд
Алонсо: когда Ньюи использует пять процентов мозга, нам приходится включать гораздо больше

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о техническом специалисте Эдриане Ньюи.

Источник: Чемпионат.com

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о техническом специалисте Эдриане Ньюи.

"Что бы ни делал Ньюи, ты пытаешься понять его решение выбор направления или почему он отвечает именно так. У него всегда есть чему научиться. Даже балгодаря простому ответу, который он даёт на какой-либо вопрос. Для него этот просто ответ очевиден, почему для других не так?

Иногда приходится выкручивать свой интеллект на максимум, чтобы понять. Когда Эдриан использует пять процентов мозга, нам, обычным людям, надо включать гораздо больше", — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба команды.