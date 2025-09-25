Ральф Шумахер намекнул, что Хэмилтону стоит покинуть «Феррари»

«Их отношение друг к другу выглядит не слишком здорово. Льюис открыто критикует команду. Так что у меня скептицизм по поводу этого союза. Кроме того, случилась ошибка с обменом позициями с Леклером перед финишем. “Феррари” необходимо решать свои проблемы, иначе это разрушит команду изнутри. Им просто нужно открыто поговорить друг с другом. Нужно определить ожидания и границы.