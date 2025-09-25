Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ральф Шумахер намекнул, что Хэмилтону стоит покинуть «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался насчёт перспектив Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

Источник: Чемпионат.com

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался насчёт перспектив Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Их отношение друг к другу выглядит не слишком здорово. Льюис открыто критикует команду. Так что у меня скептицизм по поводу этого союза. Кроме того, случилась ошибка с обменом позициями с Леклером перед финишем. “Феррари” необходимо решать свои проблемы, иначе это разрушит команду изнутри. Им просто нужно открыто поговорить друг с другом. Нужно определить ожидания и границы.

Если вдруг окажется, что Хэмилтон больше не может доверять команде, а она ему — что же, очень жаль. Но если между командой и пилотом развивается подобное недоверие, лучше всё отпустить и пойти в конце года каждому своей дорогой", — приводит слова Шумахера Crash.