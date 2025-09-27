Глава «Феррари» подарил папе римскому руль с болида Леклера: видео

Как сообщает Rome Reports, во время визита в резиденцию в Ватикане глава «Феррари» вручил понтифику руль от болида Шарля Леклера, а также игрушечную модель автомобиля.
Между Элканном и папой произошел такой диалог:
Элканн: Руль. Он действительно использовался.
Понтифик: Вся эта штука? Он не подключен.
Элканн: Нет, нет, он не подключен. Нужно подключить его к машине.
Понтифик: Значит, это настоящий руль от настоящей машины.
Элканн: Он настоящий. Он действительно использовался.
Понтифик: От «Феррари».
Элканн: Именно.