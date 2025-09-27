Ричмонд
Эксперт — об участии Ферстаппена в GT3: «Нордшляйфе» — это зависимость

Голландский гонщик и эксперт Том Коронел прокомментировал участие четырёхкратного чемпиона Формулы-1 соотечественника Макса Ферстаппена в квалификации GT3 на легендарной немецкой трассе «Нордшляйфе».

Источник: Чемпионат.com

«Нордшляйфе» — это зависимость. Вы можете быть зависимым от наркотиков, алкоголя, а Ферстаппен зависим от автоспорта. Если вы хотите отправиться на лучшую и самую безумную трассу на планете, то это «Нордшляйфе», большая часть «Нюрбургринга». Это одна из вещей в списке желаний автогонщика. Мы знаем, что Максу нравится часто гоняться, в том числе и на своей машине GT. Наконец он получил лицензию и может выступить в гонке, где я участвую уже 15 лет", — приводит слова Коронела издание Racingnews365.