Эксперт — об участии Ферстаппена в GT3: «Нордшляйфе» — это зависимость

«Нордшляйфе» — это зависимость. Вы можете быть зависимым от наркотиков, алкоголя, а Ферстаппен зависим от автоспорта. Если вы хотите отправиться на лучшую и самую безумную трассу на планете, то это «Нордшляйфе», большая часть «Нюрбургринга». Это одна из вещей в списке желаний автогонщика. Мы знаем, что Максу нравится часто гоняться, в том числе и на своей машине GT. Наконец он получил лицензию и может выступить в гонке, где я участвую уже 15 лет", — приводит слова Коронела издание Racingnews365.