Туррини: Антонелли в Баку ответил ненавистникам

«Пару слов о Кими Антонелли. Мальчик ответил как чемпион на злобу ненавистников действительно стабильным и сильным выступлением. В Баку он финишировал в шаге от подиума, и тем, кто продолжает сообщать, что Расселл систематически впереди него… Ну, позвольте мне напомнить, Джордж — отличный гонщик. Если что-нибудь оказалось наоборот, было бы странно. Кими наверняка останется в “Мерседесе” в 2026 году и не разочарует нас (по крайней мере, надеюсь, да!)» — написал Туррини в своём блоге.