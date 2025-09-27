Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туррини: Антонелли в Баку ответил ненавистникам

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о четвёртом месте Андреа Кими Антонелли («Мерседес») на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Источник: Чемпионат.com

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о четвёртом месте Андреа Кими Антонелли («Мерседес») на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«Пару слов о Кими Антонелли. Мальчик ответил как чемпион на злобу ненавистников действительно стабильным и сильным выступлением. В Баку он финишировал в шаге от подиума, и тем, кто продолжает сообщать, что Расселл систематически впереди него… Ну, позвольте мне напомнить, Джордж — отличный гонщик. Если что-нибудь оказалось наоборот, было бы странно. Кими наверняка останется в “Мерседесе” в 2026 году и не разочарует нас (по крайней мере, надеюсь, да!)» — написал Туррини в своём блоге.