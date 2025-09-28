Штайнер ответил, сможет ли «Уильямс» побороться за 4-е место в КК после подиума в Баку

И, конечно, у «Уильямса» иногда бывают неудачные гонки. Но в целом, если брать их средний результат, просто посмотрите, сколько очков у них в активе. На данный момент они объективно являются пятой командой. Теперь эта картина становится совершенно ясной, так что им, наверное, уже и не нужно беспокоиться о том, что они потеряют пятую строчку в Кубке конструкторов. Очевидно, они оглядываются на «Рейсинг Буллз», потому что те были сильны в последних гонках. Но «Уильямс» не может бросить вызов первой четвёрке. Они довольно далеко от них, но они довольно четко заняли свое место в чемпионате на пятом месте", — сказал Штайнер на YouTube-канале Тhe Red Flags Podcast.