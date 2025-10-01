Франко Колапинто ответил, за счёт чего «Альпин» может стать одним из лидеров Формулы-1

«У меня очень хорошие отношения с Бриаторе. Он строг со всеми. Его способ заставлять команду работать и мотивировать людей иногда кажется слишком жёстким, особенно если его ещё не знаешь. Но я верю в него и считаю, что он сможет вывести гоночный коллектив вперёд и вернуть “Альпин” в лидеры. В этом году я многому у него научился, он сделал меня гораздо сильнее, в том числе в психологическом плане.