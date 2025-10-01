Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франко Колапинто ответил, за счёт чего «Альпин» может стать одним из лидеров Формулы-1

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто поделился впечатлениями о работе с исполнительным советником команды Флавио Бриаторе.

Источник: Чемпионат.com

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто поделился впечатлениями о работе с исполнительным советником команды Флавио Бриаторе.

«У меня очень хорошие отношения с Бриаторе. Он строг со всеми. Его способ заставлять команду работать и мотивировать людей иногда кажется слишком жёстким, особенно если его ещё не знаешь. Но я верю в него и считаю, что он сможет вывести гоночный коллектив вперёд и вернуть “Альпин” в лидеры. В этом году я многому у него научился, он сделал меня гораздо сильнее, в том числе в психологическом плане.

Я действительно верю, что такие моменты, когда всё только начинает улучшаться и мы начинаем побеждать, показывать хорошие результаты и бороться за высокие позиции, имеют решающее значение. Я очень благодарен ему за предоставленную возможность и за весь процесс, через который мы сейчас проходим", — сказал Колапинто в подкасте Beyond the Grid.