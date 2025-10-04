Ричмонд
Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Сингапура

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на 18-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Сингапура, который проходит на городской трассе «Марина-Бэй».

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 30,148 секунды. Второе время показал австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» (отставание — 0,017 секунды). Третьим стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (+0,049).

Сессия прерывалась красными флагами из-за аварии с участием пилота Racing Bulls Лиама Лоусона, который наехал на поребрик и разбил бок болида об отбойник. В пятницу новозеландец также попал в аварию во время второй практики.

Позже в субботу состоится квалификация к воскресной гонке, она начнется в 16:00.