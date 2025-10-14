Шумахер подает положительные знаки о своем здоровье, пишут СМИ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Семикратный чемпион «Формулы-1» немец Михаэль Шумахер подает позитивные знаки о состоянии своего здоровья, заявил журналист L'Equipe Стефан Л’Эрмитт.
В апреле стало известно, что Шумахер с помощью своей жены Коринны подписал инициалы «M.S.» на гоночном шлеме для благотворительной акции. На нем расписались все ныне живущие чемпионы «Формулы-1». Ранее СМИ сообщали, что Шумахер не может объясняться вербально и полностью зависит от опекунов.
«Единственные настоящие новости исходят от его семьи — и это всегда важно, потому что именно от них приходят хорошие известия. Все остальное, что приходит извне, вряд ли стоят многого. В этом году он расписался на шлеме. Это было сделано для благотворительной акции. Держала ли его жена за руку? Мы точно не знаем, но это первый раз, когда мы получили положительный знак, почти признак жизни», — приводит слова Л’Эрмитта Daily Mail со ссылкой на телеканал RTL.
«Но дело в том, что мы до сих пор не видели, как он ходит, и, судя по всему, он все еще не может говорить. Так что мы имеем дело с человеком, который дышит, который, возможно, немного общается с семьей, но мы не можем точно сказать, что с ним все хорошо», — добавил Л’Эрмитт.
Шумахер 29 декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, он долгое время находился в коме. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. В сентябре 2019 года появилась информация, что спортсмен был тайно госпитализирован в парижскую клинику, где прошел лечение стволовыми клетками. В июне 2020 года СМИ сообщили, что Шумахеру предстоит новая операция по пересадке стволовых клеток.