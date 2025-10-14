Шумахер подает положительные знаки о своем здоровье, пишут СМИ

«Единственные настоящие новости исходят от его семьи — и это всегда важно, потому что именно от них приходят хорошие известия. Все остальное, что приходит извне, вряд ли стоят многого. В этом году он расписался на шлеме. Это было сделано для благотворительной акции. Держала ли его жена за руку? Мы точно не знаем, но это первый раз, когда мы получили положительный знак, почти признак жизни», — приводит слова Л’Эрмитта Daily Mail со ссылкой на телеканал RTL.