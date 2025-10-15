Медсестру Шумахера изнасиловал друг семьи гонщика, пишут СМИ

Согласно материалам, на следующее утро жертва ничего не могла вспомнить, однако «физические и материальные улики» вызвали у нее сомнения. Она обсудила ситуацию по SMS с гонщиком. Поняв, что с ней произошло, жертва потребовала от него больше никогда к ней не приближаться, а сама решила ничего не рассказывать семье Шумахеров из страха потерять работу. Однако в январе 2022 года медсестра решила обратиться в суд. Незадолго до этого произошел визит обвиняемого в Глан, после которого семья Шумахера уволила медсестру, несмотря на, по ее словам, безупречную службу.