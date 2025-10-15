Медсестру Шумахера изнасиловал друг семьи гонщика, пишут СМИ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Медсестра семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера стала жертвой изнасилования в поместье экс-спортсмена в городе Глан в 2019 году, сообщает швейцарская газета 24 heures.
По информации источника, изнасилование произошло 23 ноября 2019 года после вечеринки, обвиняемым является австралийский гонщик, близкий товарищ Мика Шумахера, сына Михаэля Шумахера. Насильник, чье имя не называется, до 2019 года пытался пробиться в «Формулу-1», но так и не преуспел. По словам прокурора, в день преступления медсестра, ее коллеги и агрессор встретились в бильярдной в доме Шумахеров. Гонщик заявил, что это была не первая их встреча и они ранее целовались во время одной из вечеринок в клубе Женевы. Пострадавшая отрицает эту близость.
Как отмечает газета, вечеринка с употреблением алкогольных напитков затянулась, женщина почувствовала недомогание и не могла стоять на ногах. Физиотерапевт и обвиняемый отнесли ее в отдельную комнату, предоставленную персоналу на время ночных дежурств, и уложили на кровать, не раздевая. Однако вскоре молодой человек вернулся и дважды совершил половой акт, воспользовавшись бессознательным состоянием медсестры. Ее коллеги утверждают, что ничего не видели и не слышали.
Согласно материалам, на следующее утро жертва ничего не могла вспомнить, однако «физические и материальные улики» вызвали у нее сомнения. Она обсудила ситуацию по SMS с гонщиком. Поняв, что с ней произошло, жертва потребовала от него больше никогда к ней не приближаться, а сама решила ничего не рассказывать семье Шумахеров из страха потерять работу. Однако в январе 2022 года медсестра решила обратиться в суд. Незадолго до этого произошел визит обвиняемого в Глан, после которого семья Шумахера уволила медсестру, несмотря на, по ее словам, безупречную службу.
Суд назначен на среду, однако может не состояться, поскольку обвиняемый несколько месяцев не выходит на связь, хотя ранее он сотрудничал со следствием и в 2024 году специально приезжал из Австралии для дачи показаний. Во время следствия гонщик настаивал, что половой акт был совершен по взаимному согласию.
Шумахер 29 декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, он долгое время находился в коме. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. В сентябре 2019 года появилась информация, что спортсмен был тайно госпитализирован в парижскую клинику, где прошел лечение стволовыми клетками. В июне 2020 года СМИ сообщили, что Шумахеру предстоит новая операция по пересадке стволовых клеток.